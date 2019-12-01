Certificarán en inglés a prestadores de servicios turísticos de 7 regiones

Morelia, Michoacán, 21 de abril de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) en coordinación con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) anunció la jornada de profesionalización “Inglés para el Turismo 2026”, orientada a fortalecer la competitividad del sector turístico en el ámbito internacional.

Esta estrategia se desarrolla en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El programa de capacitación cuenta con el respaldo de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, lo que consolida una alianza estratégica en favor del desarrollo profesional del sector.

El programa iniciará durante la primera quincena de mayo y está dirigido a prestadoras y prestadores de servicios turísticos de primer contacto, con el propósito de fortalecer sus habilidades de comunicación y elevar la calidad en la atención al visitante internacional. La capacitación tendrá una duración de dos meses y se impartirá en modalidad en línea y autogestiva.

El titular de la Sectur Michoacán, Roberto Monroy García, señaló que este programa abarca las siete regiones turísticas y los 10 Pueblos Mágicos de “el alma de México”, además incluye a empresas con Registro Nacional de Turismo vigente, así como a redes de turismo comunitario. “La prioridad es el personal que interactúa directamente con el visitante, como recepcionistas, meseros, operadores de transporte, cocineras tradicionales y artesanos, cuya labor es fundamental para mejorar la experiencia del visitante”, declaró el funcionario.

La jornada de profesionalización cuenta con el apoyo de Platzi, una plataforma de educación en línea que ofrece cursos de formación práctica, lo que permitirá a las y los participantes mejorar su desempeño en la atención al visitante. Al concluir, las y los prestadores de servicios turísticos obtendrán una certificación emitida por el Ceneval.