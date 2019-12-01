Celebrarán 10° aniversario del Festival del Asado en Morelia

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre del 2025.- El próximo 18 y 19 de octubre, Morelia celebrará la edición 10° del Festival del Asado, evento que se ha realizado anualmente con innovación para lo que se refiere a la práctica de la parrilla, además de ofrecer diferentes platillos para elegir, bebidas como mezcal, cerveza artesanal y entretenimiento.

En conferencia de prensa, Oliver Briz, organizador del evento, señaló que en esta edición son 83 las empresas que participan en el evento que se desarrollará en el Jardín del Orquidario, este año el evento contará con una zona de bienvenida con DJs, concurso a la mejor parrilla del festival, así como el concurso de comer una salchicha de 50 cm, entre otros atractivos.

Los asistentes podrán decidir entre los 22 stands participantes únicamente de comida, a los que se suman los de coctelería, mezcales, así como un bazar con productos premium para los asados. Todas las marcas tendrán promociones disponibles alque se pueden conocer a través de las redes sociales del festival.

Los accesos pueden conseguirse a través de la página de internet del festival, tiene un costo de 68 pesos (con cargos de servicio ya incluidos), más económico que el año pasado que tuvo un costo de 80 pesos; además, el boleto incluye una experiencia de realidad virtual, rifa de un viaje doble a Ixtapa, entre otros atractivos. Cabe señalar que menores de 12 años, mayores de 65 y personas con discapacidad no pagan entrada.

Asimismo, habrá un concurso de la mejor parrillada entre los stands asistentes y el ganador recibirá su espacio en la edición 2026 del festival completamente gratuita.