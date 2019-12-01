Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2026.- Jiquilpan celebra 14 años de haber recibido el nombramiento de Pueblo Mágico, distinción que reconoce la riqueza histórica, cultural y arquitectónica de este destino del occidente michoacano, cuyas calles, jardines, murales y tradiciones lo convierten en un lugar ideal para descubrir la esencia de Michoacán, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur).

Con una historia que se remonta a la época prehispánica, Jiquilpan conserva importantes testimonios de su identidad. Entre sus principales atractivos destaca la Biblioteca Pública “Lic. Gabino Ortiz”, que resguarda murales del reconocido artista José Clemente Orozco, así como una majestuosa puerta de bronce con esculturas de 22 personajes ilustres de América.

La oferta cultural del municipio también incluye el Templo del Sagrado Corazón, la Parroquia de San Francisco de Asís, el Museo de la Vida y Obra del General Lázaro Cárdenas del Río y la casa natal del expresidente, espacio que actualmente alberga un taller dedicado a la elaboración de los tradicionales rebozos de seda, una de las expresiones artesanales más representativas de la región.

Para quienes buscan disfrutar de la naturaleza, el Bosque Cuauhtémoc ofrece 20 hectáreas de áreas verdes ideales para caminar, andar en bicicleta y realizar paseos a caballo. A ello se suman sitios emblemáticos como la Casita de Piedra y la Portada a Juárez, desde donde se pueden apreciar distintas postales de este Pueblo Mágico.

La Sectur invita a recorrer este destino, sumergirse en su historia y descubrir por qué Michoacán, “el alma de México”, se vive también a través de sus Pueblos Mágicos. Para conocer más sobre Jiquilpan y los otros nueve destinos que cuentan con esta distinción, visita el portal oficial: https://visitmichoacan.com.mx/