Catrinas de barro de Capula, el nuevo set de LEGO; Bedolla destaca reconocimiento mundial

Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2026.- Por primera vez en la historia, una artesanía mexicana es inmortalizada y distribuida a nivel mundial por la marca LEGO: la tradicional catrina de barro de Capula. Este es un reconocimiento global al talento de las y los artesanos de esta comunidad moreliana, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Como parte del programa Cultura para Compartir, presentado este martes junto a artesanas y artesanos de la región, autoridades estatales y la directora de Marketing para Latinoamérica de Grupo LEGO, Brenda Quevedo, el mandatario recalcó que esta colaboración pone el talento de las manos michoacanas ante los ojos del mundo.

Ramírez Bedolla explicó que este set de LEGO se comercializa en la página oficial de la empresa transnacional. Además, anunció que se realizará un concurso infantil en el que participarán 900 niñas y niños de escuelas primarias de Capula, cuyo premio especial se entregará durante la edición 2026 de la Feria de la Catrina, que se llevará a cabo del 18 de octubre al 3 de noviembre.

“Este reconocimiento pone en un contexto internacional a las y los artesanos de Capula. Deseo que sea una alianza de éxito y una muestra de cómo se puede conjugar la belleza artesanal de los pueblos con las grandes empresas transnacionales. Hoy, la fama de la catrina de barro de Capula crece a nivel nacional e internacional”, manifestó.

Por su parte, la directora de Marketing para Latinoamérica de Grupo LEGO, Brenda Quevedo, agradeció a las y los artesanos de Capula y al Gobierno del Estado la oportunidad de colaborar en conjunto para contribuir al reconocimiento de estas piezas de barro creadas por manos morelianas.

En el evento participaron el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda; la secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís; la secretaria de Educación, Patricia Flores; el director de Casa de las Artesanías, Cástor Estrada; el presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama; el representante del Gobierno estatal en la Ciudad de México, Alfredo Rendón; y la presidenta del Comité de Preservación de la Catrina de Barro de Capula, Brenda Romero.