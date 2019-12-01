Camécuaro prepara mágica Noche de Muertos para este 1 de noviembre

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- La celebración de la Noche de Muertos llegará nuevamente al Parque Nacional Lago de Camécuaro el próximo 1 de noviembre con diversas a actividades culturales y altares monumentales, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que dirige Roberto Monroy García.

Este recinto natural y único en Michoacán está preparado para recibir a familias, grupos de amigos, turistas y visitantes que deseen vivir esta tradición en el estado de una manera distinta, explicó el presidente municipal de Tangancícuaro, Arturo Hernández Vázquez.

“El Día de Muertos en el Parque Nacional Lago de Camécuaro celebra una de las tradiciones más emblemáticas de México en un entorno natural único. Entre altares, catrinas y expresiones artísticas, esta festividad busca preservar la identidad cultural de Tangancícuaro, fortalecer la participación comunitaria y ofrecer a los visitantes una experiencia llena de color, tradición y espiritualidad”, señaló el edil.

La programación inicia a las 17:00 horas con el mariachi Los Michoacanos, para en punto de las 19:00 horas dar paso al corte del listón inaugural, sin olvidar que de 17:00 a 22:00 horas los más de 10 mil asistentes que se prevé acudan, tendrán la posibilidad de ver y maravillarse con los altares de muertos que se colocarán es las instalaciones del parque, realizados por bachilleratos de la región.

La cuota de recuperación para el ingreso, señaló Martha Navarro Chávez, directora de turismo del Parque Nacional Lago de Camécuaro será de 50 pesos, “niñas y niños menores de seis años no pagan, y el costo del estacionamiento es de 40 pesos. Además el público también verá exhibición de alebrijes, catrinas y catrines, spot de fotografías, y podrá comprar en las áreas gastronómicas y artesanales”.

Para conocer la programación completa se puede consultar el Facebook: Gobierno de Tangancícuaro o Parque Nacional Lago de Camécuaro.