Busca Querétaro consolidar mercados turísticos de Europa y Asia

Querétaro, Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- Con una ocupación sostenida de entre el 80 y el 90 por ciento, el vuelo directo entre el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) y Madrid se ha consolidado como un puente estratégico para la economía, la educación y la atracción de inversiones, informó Adriana Vega Vázquez Mellado, titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur).

Tras calificar este enlace transatlántico como un motor clave, destacó que la dependencia mantiene gestiones firmes para ampliar las frecuencias de la ruta, buscando capitalizar el flujo de turismo prémium y la llegada constante de capital extranjero.

"Tenemos una responsabilidad enorme: mantener el vuelo. Hasta ahorita tenemos una ocupación de entre el 80 y el 90 por ciento, lo cual nos parece increíble... Es un vuelo que ha abierto muchísimas oportunidades, que ha llevado la educación de los dos continentes, tanto a jóvenes allá para acá y viceversa".

Reconoció que ante el crecimiento de aproximadamente un 10 por ciento en la llegada de turismo internacional, respaldado por métricas del propio AIQ y plataformas globales como TripAdvisor, Booking y Expedia, la estrategia estatal apunta hacia la modernización de los destinos locales bajo el modelo de ciudades inteligentes.

Para atender con estándares internacionales a los mercados europeo, angloparlante, germano y asiático, este último fuertemente vinculado al sector industrial de la región con presencia de Japón y China, la Sectur impulsa acciones como la implementación de recorridos descargables en múltiples idiomas para sitios emblemáticos como la Peña de Bernal; fortalecimiento de rutas culturales y de alta demanda, como el Camino de San Junípero Serra y la Ruta del Vino y el Queso y actualización permanente de los prestadores de servicios turísticos para garantizar altos estándares de hospitalidad y atención especializada.

“Con estas acciones, Querétaro busca no solo retener el éxito de su conectividad transatlántica, sino posicionarse con ventajas competitivas en el mapa del turismo de negocios y de placer a escala global”.