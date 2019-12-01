Balneario Los Arcos, otro de los espacios que podrás disfrutar en la 1er Feria de los Balnearios: Alexis Velázquez

Balneario Los Arcos, otro de los espacios que podrás disfrutar en la 1er Feria de los Balnearios: Alexis Velázquez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 13:10:34
Huandacareo, Michoacán, 12 de octubre del 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, da conocer que el balneario Los Arcos es otro de los atractivos que formarán parte de la 1er Feria de los Balnearios 2025, una iniciativa que impulsa el turismo y la economía local a través de la promoción de los centros recreativos del municipio.

Los Arcos cuenta con albercas profundas y para niños, chapoteadero, toboganes, aguas termales y áreas infantiles, así como amplio estacionamiento para la comodidad de las y los visitantes. Además, quienes asistan podrán disfrutar de desayunos y comidas en su restaurante y bar, ideales para pasar un día completo en familia o con amigos.

Ubicado sobre la calzada Lázaro Cárdenas, este balneario se suma a los espacios que abren sus puertas durante la Feria, ofreciendo entrada gratuita los días miércoles 15, 22 y 29 de octubre, en una estrategi

