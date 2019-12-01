Aún hay espacios disponibles para las masterclass gratuitas en el marco del FICM: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 11:52:39

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2025.- Si eres parte del gremio del séptimo arte michoacano, aún puedes aprovechar las masterclass gratuitas que realiza el Instituto Latinoamericano de Ciencias Cinematográficas (ILCC) en colaboración con la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich).

Aún hay espacios disponibles para estos encuentros que se realizarán en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), con los productores que hablarán de cintas como “Nosotros los Nobles” y “Amores Perros”, recordó Roberto Monroy García, titular de la Sectur Michoacán.

Las charlas, agregó Luis Fernando Gutiérrez, director de la Cofilmich, contarán con la presencia de productores, directores y cinefotógrafos de talla internacional del 13 al 17 de octubre.

Entre las figuras reconocidas del cine estarán Edgar San Juan, Eduardo Valenzuela, Moisés Chiver, Gareth y Molo Alcocer, así como Antonio Riestra, todos ellos compartirán sus experiencias y caminos creativos con estudiantes, realizadores y amantes del cine.

El programa de las masterclass se desarrollará de la siguiente manera: el 13 de octubre se presenta “Casi el paraíso: desde el desarrollo hasta la pantalla grande”, con Edgar San Juan; para el 14 de octubre “Cómo producir cine mexicano con menos de $200,000 USD”, de Eduardo Valenzuela.

Para el 15 de octubre está programada la charla “La producción del cine mexicano”, con Moisés Chiver; el 16 de octubre “¿De qué sirve estudiar cine?”, con Gareth y Molo Alcocer, y finalmente, para el 17 de octubre se llevará a cabo la master class “Iluminación consciente”, con Antonio Riestra.

Las charlas abordarán desde la producción de grandes éxitos como “Nosotros los nobles”, “Club de Cuervos” y “Blue Beetle”, hasta el diseño fotográfico de clásicos contemporáneos como “Frida” y “Amores Perros”.

El acceso será gratuito mediante registro en www.cinemasters.mx y las masterclass se llevarán a cabo en las instalaciones del Instituto Latinoamericano de Ciencias Cinematográficas, ubicado en boulevard García de León 1001, en Morelia, de 13:00 a 14:30 horas.