Anuncian el festival “Pulqueando en Boyé”

Cadereyta de Montes, Querétaro, a 27 de enero de 2026.- La comunidad de Boyé será sede del festival “Pulqueando en Boyé” el 1 de febrero de 2026, en conmemoración del Día Nacional del Pulque, con objetivo principal del evento es promover la tradición pulquera, el cultivo del maguey y la identidad cultural de la región, aseguró Daniel Camacho Martínez, coordinador de Turismo del municipio de Cadereyta de Montes.

El festival se desarrollará de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y contará con la presencia de productores de pulque y destilados, ofreciendo una variada propuesta gastronómica y cultura; por lo que se instalarán hornos de barbacoa, un mercadito artesanal y se llevarán a cabo ceremonias tradicionales de ofrenda al maguey.

“El pueblo de Boyé este 1 de febrero la tercera edición del Día Nacional del Pulque, con en evento que se llama <Pulqueando en Boyé>, es un evento que congrega a los pulqueros de Boyé, también habrá mucha artesanía de productos derivados del maguey”, dijo.

Destacó que la programación para el evento incluye recorridos guiados por los magueyales, conferencias especializadas sobre la diversidad del maguey pulquero y la composición química del pulque, además de presentaciones artísticas de huapango, música regional y danzas folclóricas.

Aseguró que el acceso es completamente gratuito, esperando que los visitantes contribuyan con la preservación del patrimonio biocultural y el impulso del desarrollo regional a través de la promoción de productos tradicionales como el pulque.