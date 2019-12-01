Anuncia Tarímbaro la “Fiesta de la Flor de Cempasúchil”

Tarímbaro, Michoacán, a 16 de octubre del 2025.- Los días 24, 25 y 26 de octubre se llevará a cabo la “Fiesta de la Flor de Cempasúchil” en Tarímbaro, evento con el cual se busca dar promoción de las raíces michoacanas e impulso a la economía, cultura, turismo, así como a los productores de flor, señaló Eric Gaona García, presidente municipal.

En conferencia de prensa desde la comunidad de El Colegio, el edil destacó que esta fiesta se realiza desde hace aproximadamente cuatro años; el año anterior hubo entre siete y ocho mil visitantes, por lo que para esta edición se espera hasta 10 mil personas, provenientes de lugares como Morelia, Álvaro Obregón, Cuitzeo, Copándaro.

Habrá actividades desde las nueve de la mañana hasta después de las 10 de la noche en la comunidad de “El Colegio”, entre ellas, una carrera ciclista y recorrido por el municipio, recorrido de leyendas, visita de escuelas a las diferentes actividades y campos de flor.

Heladio Vázquez Torres, productor de flor en el ejido “El Colegio”, destacó que participan los 25 ejidatarios en este evento, abren sus puertas para recibir al turismo en sus campos de flor, con una cuota de recuperación de 30 pesos que queda directamente para ellos.

En este ejido se produce cempasúchil, terciopelo, nube y girasol. Subrayó que a pesar de las fuertes lluvias que se han registrado recientemente, han tratado de mantener sana la planta para ofrecer flor de calidad para la venta y el turismo.

También habrá venta de manojos a un costo de 60 pesos cada uno.