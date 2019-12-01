Anuncia Jiquilpan el 11⁰ Festival de las Almas

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 13:07:49

Morelia, Michoacán, a 17 de octubre del 2025.- Del 30 de octubre al 02 de noviembre, Jiquilpan celebrará el 11º Festival de las Almas con un despliegue de actividades culturales y tradicionales, que le han llevado a consolidarse como el evento más consolidado de Día de Muertos en la región, así lo señaló Gerardo Olloqui Estrada, presidente municipal.

En conferencia de prensa desde la Secretaría de Turismo en el estado (Sectur), el edil destacó que este evento tendrá presentaciones como un concierto de Grupo Erandi, proyecciones de películas como "Coco" y "El libro de la vida".

Entre otros atractivos, compartió que se abrirá el panteón municipal por la noche del 01 de noviembre por primera vez, lugar en el que habrá decoración de las tumbas, para mayor atractivo a los turistas.

Arturo Tapia Gutiérrez, director de Turismo y Cultura, señaló que en años anteriores se recibieron a cerca de 20 mil personas, se esperan 25 mil turistas y visitantes, ocupación hotelera al 80 por ciento de las 800 habitaciones de hotel, a las que se suman algunas habitaciones de Airbnb.

Consideró que la lejanía que se tiene de la capital del estado ha sido complejo promover a Jiquilpan como Pueblo Mágico en años anteriores, pues para los pobladores es más accesible y económico visitar Guadalajara que Morelia.

Subrayó que la región occidente suele ser la más olvidada de las autoridades en materia turística, dijo, pues se concentra el apoyo en la región centro y la zona purépecha.

En este sentido, Gerardo Olloqui comentó que hacía falta que las autoridades municipales procuraran el vínculo con las autoridades estatales y pudieran proyectar a Jiquilpan como un destino turístico, pues es además un lugar cargado de historia, cuna de Lázaro Cárdenas del Río.