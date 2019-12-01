Angagueo vibrará con el Festival AnganRock

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 13:52:32

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2025.- Angangueo se llenará de música, guitarras y talento con el Festival AnganRock, que se realizará el próximo 15 de noviembre, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Salvador Alonso Ángeles, organizador del AnganRock, señaló que este evento tiene como principal objetivo promover espacios dedicados a la cultura musical, impulsando el talento local y regional.

“Además, el evento contribuye significativamente a la dinamización económica del municipio, al atraer visitantes, fortalecer el comercio local y consolidarse como uno de los festivales musicales más relevantes en la zona oriente de Michoacán”, agregó Héctor Gael Mendoza Vázquez, también organizador.

Detallaron que el programa de actividades comienza el 15 de noviembre a las 19:00 horas con la participación de grupos como la Banda Andén 27, Vulgar Monster, Aratha, Moy Álvarez, hijo de Luis Álvarez “El Haragán”, figura emblemática del rock mexicano.

Luis Ángel Hernández Reyes, director de Comunicación del grupo Aratha, señaló que se espera una afluencia de mil 500 personas quienes disfrutarán del Festival AnganRock que inició en diciembre de 2017, como un homenaje al baterista Jorge Ramírez García, integrante de la banda Aratha.

Para mayores detalles sobre la asistencia a este festival musical se puede consultar el Facebook: Aratha AnganRock.