Alexis Velázquez presenta mapa turístico de la 1era Feria de los Balnearios en Huandacareo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 14:38:54
Huandacareo, Michoacán, 9 de octubre del 2025.- Con el objetivo de brindar una mejor orientación a las y los visitantes durante la 1era Feria de los Balnearios, Alexis Velázquez, presidente municipal, presentó el mapa turístico oficial de este importante evento, el cual incluye los accesos a los seis balnearios participantes, así como rutas hacia los hoteles y zonas en construcción para facilitar la movilidad.

El mapa, disponible en medios digitales y módulos de información, muestra de manera clara las indicaciones para llegar a Selva Maya, El Edén, Los Arcos, Agua Caliente, Vista Bella y El Paraíso, los seis balnearios que forman parte de esta primera edición.

Alexis Velázquez destacó que este material servirá para garantizar una mejor experiencia a las y los asistentes, promoviendo un turismo seguro y ordenado.

“Queremos que todas y todos los visitantes disfruten al máximo de la feria y conozcan la riqueza natural y turística de nuestro municipio. Este mapa facilitará su recorrido y evitará contratiempos por la construcción de la calzada”, señaló el edil.

El presidente municipal invitó a la población y turistas a consultar el mapa antes de su llegada, tomar en cuenta las zonas en obra y seguir las indicaciones de tránsito y seguridad durante el evento, reafirmando su compromiso con la organización y la promoción responsable del turismo en Huandacareo, ofreciendo herramientas que permitan disfrutar plenamente de esta 1era Feria de los Balnearios 2025.

