Alexis Velázquez impulsa la primera Feria de los Balnearios en Huandacareo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 12:20:06

Huandacareo, Michoacán,a 24 de septiembre de 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, anunció con orgullo la realización de la primera Feria de los Balnearios de Huandacareo, un evento sin precedentes que se llevará a cabo en coordinación con el sector turístico local.

Durante tres miércoles consecutivos, 15, 22 y 29 de octubre, los 6 balnearios del municipio: Selva Maya, El Edén, Los Arcos, Agua Caliente, El Paraíso y Vista Bella, abrirán sus puertas de manera totalmente gratuita para todas y todos los visitantes, fortaleciendo la promoción turística del municipio.

El edil informó que se distribuirán más de 50,000 boletos en todo el estado, con el objetivo de garantizar un acceso ordenado y brindar la oportunidad a miles de familias de disfrutar de este atractivo sin costo alguno.

“La Feria de los Balnearios es un proyecto que refleja el compromiso de este gobierno con el sector turístico y el fortalecimiento económico de Huandacareo. Queremos que más michoacanas y michoacanos conozcan la riqueza natural y hospitalidad de nuestro municipio”, destacó Alexis Velázquez.

El gobierno municipal invita a la ciudadanía a estar atenta a los medios oficiales, donde se darán a conocer los puntos de distribución de boletos y la logística para participar en este gran evento.