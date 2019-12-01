Alexis Velázquez celebra el exitoso arranque de la 1er Feria de los Balnearios en Huandacareo

Alexis Velázquez celebra el exitoso arranque de la 1er Feria de los Balnearios en Huandacareo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 10:59:46
Huandacareo, Michoacán, 16 de octubre del 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, informó que este miércoles dio inicio con gran éxito la 1er Feria de los Balnearios en Huandacareo, recibiendo a más de 3 mil visitantes, quienes disfrutaron de manera totalmente gratuita de las instalaciones de los seis balnearios participantes.

Gracias al trabajo coordinado entre el Ayuntamiento, los prestadores de servicios y las áreas de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, el evento se desarrolló con saldo blanco, demostrando la excelente organización y el ambiente familiar que caracteriza a Huandacareo. El presidente municipal destacó que esta feria busca impulsar el turismo local, reactivar la economía y fortalecer el orgullo por los atractivos naturales del municipio.

Asimismo, recordó que aún hay boletos gratuitos disponibles, los cuales podrán hacerse válidos los próximos miércoles 22 y 29 de octubre, hasta agotar existencias, donde podrán conseguirse en el módulo de la plaza principal del municipio en un horario de 08:00 a 15:00 hrs., al igual que en la Secretaría de Turismo de 09:00 a 17:00 hrs., y al comprar una entrada en Zoológico de Morelia, se otorgarán los boletos correspondientes.

“Huandacareo está listo para seguir recibiendo a visitantes de todo el estado en un ambiente seguro, limpio y lleno de diversión. Invitamos a todos a vivir esta experiencia y disfrutar de nuestras aguas termales”, expresó el alcalde Alexis Velázquez.

Con este arranque exitoso, la 1er Feria de los Balnearios reafirma a Huandacareo como un referente turístico en Michoacán.

