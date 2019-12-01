Alexis Velázquez celebra el exitoso arranque de la 1er Feria de los Balnearios en Huandacareo

Huandacareo, Michoacán, 16 de octubre del 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, informó que este miércoles dio inicio con gran éxito la 1er Feria de los Balnearios en Huandacareo, recibiendo a más de 3 mil visitantes, quienes disfrutaron de manera totalmente gratuita de las instalaciones de los seis balnearios participantes.

Gracias al trabajo coordinado entre el Ayuntamiento, los prestadores de servicios y las áreas de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, el evento se desarrolló con saldo blanco, demostrando la excelente organización y el ambiente familiar que caracteriza a Huandacareo. El presidente municipal destacó que esta feria busca impulsar el turismo local, reactivar la economía y fortalecer el orgullo por los atractivos naturales del municipio.

Asimismo, recordó que aún hay boletos gratuitos disponibles, los cuales podrán hacerse válidos los próximos miércoles 22 y 29 de octubre, hasta agotar existencias, donde podrán conseguirse en el módulo de la plaza principal del municipio en un horario de 08:00 a 15:00 hrs., al igual que en la Secretaría de Turismo de 09:00 a 17:00 hrs., y al comprar una entrada en Zoológico de Morelia, se otorgarán los boletos correspondientes.

“Huandacareo está listo para seguir recibiendo a visitantes de todo el estado en un ambiente seguro, limpio y lleno de diversión. Invitamos a todos a vivir esta experiencia y disfrutar de nuestras aguas termales”, expresó el alcalde Alexis Velázquez.

Con este arranque exitoso, la 1er Feria de los Balnearios reafirma a Huandacareo como un referente turístico en Michoacán.