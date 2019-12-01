Agostitlán celebrará su Feria del Mole con sabor y tradición

Morelia, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- La riqueza gastronómica de Michoacán se hará presente en la octava edición de la Feria del Mole de Agostitlán, una celebración que reconoce el talento de las familias dedicadas a la cocina tradicional y mantiene vivas las recetas y técnicas culinarias que se transmiten de generación en generación, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

El evento se desarrollará el 18 de octubre en el jardín principal de la tenencia de Agostitlán, en el municipio de Hidalgo, lo que representa una oportunidad para preservar las tradiciones, fortalecer la identidad cultural de la comunidad e impulsar la economía local a través de su gastronomía, explicó el director de Turismo de dicho municipio, Felipe de Jesús Mora Herrera.

Por su parte, el representante de las y los expositores de la Feria del Mole, Rigoberto López Bucio, señaló que el encuentro reconoce el trabajo de las familias cocineras, productoras y comerciantes que, con sus conocimientos y dedicación, contribuyen a conservar uno de los sabores emblemáticos de la cocina mexicana.

Asimismo, el director de Desarrollo Económico y Gestión Social del municipio, Carlos Edgar González Pérez, subrayó que para esta edición se estima una afluencia de alrededor de mil personas y una derrama económica de 300 mil pesos, cifras que reflejan la importancia de estas celebraciones para la actividad económica de las comunidades.

Finalmente, el equipo organizador informó sobre el Reto Ciclista, que tendrá un recorrido de 38 kilómetros y una cuota de inscripción de 250 pesos, la cual incluye una medalla y un buff del evento. Para obtener más información, las personas interesadas pueden consultar la página de Facebook H. Ayuntamiento de Hidalgo, Michoacán 2024-2027.