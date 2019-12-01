Aeropuerto de Morelia reporta crecimiento del 13.6% en pasajeros durante febrero: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 14:27:26

Morelia, Michoacán, 10 de marzo de 2026.- El Aeropuerto Internacional de Morelia registró un crecimiento del 13.6 por ciento en el flujo de pasajeros durante febrero de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior, informó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Roberto Monroy García.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), este año se movilizaron 122 mil 331 pasajeros, lo que supera los 107 mil 730 usuarios reportados en febrero de 2025 y representa un incremento de 14 mil 601 viajeros.

El crecimiento fue impulsado principalmente por el segmento internacional, donde las llegadas aumentaron 19.6 por ciento, al pasar de 24 mil 210 en febrero de 2025 a 28 mil 961 en el mismo mes de 2026. En cuanto a las salidas internacionales, estas registraron un incremento del 29.7 por ciento, al pasar de 26 mil 404 a 34 mil 256 pasajeros.

En el mercado nacional también se observaron resultados positivos. Las llegadas crecieron 1.1 por ciento, al pasar de 27 mil 446 a 27 mil 748 pasajeros, mientras que las salidas nacionales aumentaron 5.7 por ciento, al pasar de 29 mil 670 a 31 mil 366.

El titular de Sectur señaló que estos resultados reflejan el impacto de las nuevas rutas aéreas abiertas durante el último año, impulsadas por la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para fortalecer la conectividad del estado.

Finalmente, destacó que el Aeropuerto Internacional de Morelia continúa conectando a Michoacán con el mundo, gracias al trabajo coordinado con aerolíneas, autoridades aeroportuarias y las acciones de promoción turística en mercados nacionales e internacionales.