Adorna tu casa esta temporada navideña con hermosas artesanías de Tzintzuntzan: Sectur

Tzintzuntzan, Michoacán, a 24 de diciembre de 2025.- Aún tienes oportunidad de adornar tu casa, lugar de trabajo o algún sitio especial con las creaciones 100 por ciento michoacanas preparadas para esta fecha. Ejemplo de ello es lo elaborado en Tzintzuntzan, donde se ofrece historia, cultura y gastronomía tradicional, además de artesanías, recordó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Ya sea en el mercado de artesanías o en las casas abiertas al público, se encuentra una variada oferta de artículos de madera, desde juguetes como trompos y carritos, hasta mobiliario como sillas, salas, comedores y cajas. También destacan piezas decorativas en fibras vegetales como la chuspata, que incluyen abanicos y esferas, ideales para la decoración navideña o para lucir durante todo el año.

Además, Tzintzuntzan cuenta con interesantes atractivos turísticos como el Convento Franciscano de Santa Ana con su Capilla Abierta del siglo XVI. En su atrio aún se pueden admirar los centenarios olivos que fueron plantados por el primer Obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga.

También se puede disfrutar de la gastronomía michoacana con las cocineras tradicionales de Tzintzuntzan, quienes son reconocidas por sus platillos con charales, pescado blanco, churipo, caldo de trucha o mojarra, y no pueden faltar los uchepos y corundas.

Conocido como “lugar de colibríes”, este hermoso lugar se localiza a la orilla del lago de Pátzcuaro, a poco más de media hora de Morelia, a 15 minutos de Pátzcuaro, y a 10 minutos de Quiroga. Este Pueblo Mágico fue el centro y capital del imperio purépecha que durante la época prehispánica dominó un territorio más extenso de lo que hoy se conoce como el estado de Michoacán.