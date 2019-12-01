Mantienen vigilancia en la zona costera de Michoacán con la Operación Salvavidas Invierno 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 17:24:41
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 24 de diciembre de 2025.- La Operación Salvavidas Invierno 2025 continúa desarrollándose con un amplio despliegue de seguridad en las principales playas del municipio de Lázaro Cárdenas, ante el aumento de visitantes durante el periodo vacacional de fin de año.

Autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen presencia permanente en la zona costera para prevenir incidentes y salvaguardar a la población.

Como parte de estas acciones, la Dirección de Seguridad Pública Municipal reforzó los patrullajes, instaló puntos estratégicos de vigilancia y puso en marcha medidas preventivas orientadas a brindar condiciones de seguridad tanto a turistas como a habitantes locales.

El titular de la corporación, José Héctor Hernández Villalobos, detalló que los elementos municipales se encuentran distribuidos en accesos carreteros y áreas de mayor concentración turística, trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Capitanía de Puerto y cuerpos de rescate, a fin de responder de forma oportuna ante cualquier emergencia en la franja costera.

Asimismo, la Secretaría de Marina apoya con recorridos y monitoreo constante en las playas, mientras que los salvavidas municipales fortalecen la supervisión a lo largo del litoral. Las autoridades hicieron un llamado a los visitantes para evitar ingresar al mar bajo los efectos del alcohol, mantener vigilancia permanente sobre los menores y acatar las recomendaciones del personal de seguridad y guardavidas.

Finalmente, se informó que el operativo se mantendrá activo hasta la conclusión del periodo vacacional, con un trabajo coordinado entre las corporaciones para garantizar una estancia segura a quienes eligen Lázaro Cárdenas como destino turístico en esta temporada.

