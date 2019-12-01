Hasta 350 mil visitantes llegarán a Querétaro por fiestas decembrinas: Mariana Ortiz 

Querétaro, Querétaro, a 24 de diciembre de 2025.- La titular de la Secretaría de Turismo del municipio de Querétaro, Mariana Ortiz Cabrera, informó que durante el periodo vacacional de invierno y las fechas de Navidad y Año Nuevo, la capital queretana podría decir un estimado entre los 300 mil y 350 mil visitantes, lo que representará una ocupación hotelera hasta del 65 por ciento y dejará una derrama entre los mil 500 y mll 600 millones de pesos.

Reconoció que él se tiene conocimiento que hasta el 40 por ciento de los visitantes que llegan a la capital queretana, se alojan en casa de amigos o familiares.

“Encontramos unas encuestas sobre dónde se hospedan cuando vienen los visitantes y el 43 por ciento dice que en casa de un familiar; entonces, justamente queremos nosotros disminuir este porcentaje, y por eso, si les queda más cercano, a lo mejor a su casa para que tengan a sus familiares más cercanos, pues también pueden hospedarlos en hoteles que están en las periferias; no solamente son lugares que están aquí en el Centro Histórico“, dijo.

Explicó que con el programa “Paseo por Querétaro”, se ofrecen descuentos en hoteles, recorridos turísticos y de leyendas, para que aquellos que visiten a sus familias o amigos, también puedan disfrutar de los productos turísticos de la capital.

“Justamente queremos incentivar a los visitantes que vienen con sus familiares tenemos Paseo Querétaro, que es una iniciativa donde estaremos dando descuentos en hoteles, recorridos turísticos que van desde el 10 por ciento hasta el 25 por ciento de descuento, estos los podrán en nuestras redes sociales; además tenemos el festival de la alegra que seguirá tendiendo actividades”.