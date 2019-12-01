Acceso gratuito a balnearios en Huandacareo, anuncian autoridades

Acceso gratuito a balnearios en Huandacareo, anuncian autoridades
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 11:59:23
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Morelia, Michoacán, a 02 de octubre del 2026.- Ya viene la segunda Feria de los Balnearios en Huandacareo, evento que busca fomentar la economía de los parques acuáticos del municipio en esta temporada baja, anunció Pedro Alexis Velázquez Guzmán, presidente municipal. La distribución de los boletos comienza este lunes en la Secretaría de Turismo del Estado y en la plaza principal de la demarcación.

En conferencia de prensa, el alcalde anunció que esta segunda edición se llevará a cabo los viernes 16, 23 y 30 de octubre, y contempla la entrega de 50 mil boletos repartidos en toda la región; enfatizó que los asistentes pueden ingresar sus alimentos y bebidas, excepto alcohólicas, pues hay regulación al interior de los establecimientos. 

Detalló, se entregarán dos boletos máximo por persona, mismos que podrán ser utilizados en cualquiera de los seis balnearios participantes y en cualquiera de las tres fechas.

Alexis Velázquez señaló que en la primera edición se recibieron aproximadamente 12 mil visitantes en la edición anterior, pero era en días miércoles, se espera que haya más gente en este año al ser en días viernes.

Por su parte, Roberto Monroy García, secretario de Turismo en la entidad, consideró que Huandacareo es un municipio que tiene motivos para ser visitado los 365 días del año, pues los balnearios y parques acuáticos están al nivel de otros de distintas entidades del país, además de la gastronomía, su cercanía con Cuitzeo Pueblo Mágico, así como su cercanía con Morelia.  
Agregó, a este municipio arriban turistas y visitantes de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, así como de Michoacán.

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