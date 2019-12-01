Último día para disfrutar del Festival Internacional de la Cerveza en Morelia

Último día para disfrutar del Festival Internacional de la Cerveza en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 11:56:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2026.- Hoy es la última oportunidad para disfrutar de la actual edición del Festival Internacional de la Cerveza Morelia, un encuentro que reúne sabores, talento cervecero y propuestas gastronómicas en la capital michoacana, con actividades para quienes buscan vivir una experiencia diferente durante este fin de semana.

 

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, invita a visitantes y habitantes de la ciudad a acudir a la Plaza de la Paz, ubicada en la calle Valentín Gómez Farías, esquina con avenida Nocupétaro, y aprovechar el último día de esta celebración que contribuye a diversificar la oferta turística, gastronómica y de cultura líquida de Michoacán.

 

De 11:00 a 23:00 horas, el festival ofrece exposición, degustación, maridaje y venta de cervezas artesanales, además de un espacio gastronómico para combinar distintos sabores. La experiencia se complementa con música, danza y actividades artísticas, en un ambiente que conecta la producción cervecera con la gastronomía y la cultura.

 

El encuentro, organizado por la Asociación de Ciudadanos Enalteciendo y Rescatando Michoacán (Acermich), Cerveceros michoacanos, bajo la dirección de Edgar Mercado, reúne a 35 expositores.

 

La invitación está abierta para quienes todavía no han asistido y para quienes desean volver a vivir esta experiencia. Para obtener más información, las personas interesadas pueden visitar la página de Facebook del Festival Internacional de la Cerveza.

 

Más información de la categoria
“¡Apoyo, apoyo!”: Reportan ataque a base policial en Zamora, Michoacán, bloqueos y ponchallantas en la región; la violencia pone contra las cuerdas al gobierno de Carlos Soto
Sentencian a más de seis años de prisión a responsable de violación de adolescente en Numarán, Michoacán
Madrugada roja en Morelia, Michoacán: Cuatro hombres asesinados a balazos y uno más herido en dos hechos violentos
Ataque armado en Morelia deja dos hombres muertos y uno herido en Ilustres Novohispanos
Más información de la categoria
“¡Apoyo, apoyo!”: Reportan ataque a base policial en Zamora, Michoacán, bloqueos y ponchallantas en la región; la violencia pone contra las cuerdas al gobierno de Carlos Soto
Estados Unidos reporta que organización de “El Mencho” conserva su estructura tras su muerte
”Aquí nos vamos a quedar”, afirma Raúl Morón; tomará definiciones en noviembre
Madrugada roja en Morelia, Michoacán: Cuatro hombres asesinados a balazos y uno más herido en dos hechos violentos