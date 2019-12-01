Veracruz: ataque armado en la refinería de Minatitlán deja un trabajador muerto y otro gravemente herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 08:31:18

Minatitlán, Veracruz, 11 de octubre de 2026.- Un trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex) perdió la vida y otro resultó gravemente lesionado tras una agresión armada registrada la noche del sábado en la caseta de vigilancia de la portada norte de la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas, en el acceso situado en el cruce de las calles Díaz Mirón y 1.º de Mayo, en la colonia Obrera.

Presuntamente, un hombre se acercó a los trabajadores y disparó contra ellos antes de escapar a pie. Uno de los empleados falleció en el lugar, mientras que el segundo fue auxiliado por los servicios de emergencia y trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y las policías Estatal y Municipal acudieron al sitio y resguardaron el área. Personal ministerial también intervino para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas y se desconoce el motivo de la agresión.