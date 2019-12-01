Reportan caída de X a nivel mundial; es la segunda del mes de enero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 10:00:51
Ciudad de México, 16 de enero del 2026.- Durante la mañana de este viernes, diversos usuarios de la red social X, reportaron que presenta fallas en su operación, tanto en su aplicación para teléfonos celulares como en su sitio web.

Según señala la página Downdetector, la mayor parte de los señalamientos por fallas son en la aplicación móvil, seguido de problemas en el sitio web en menor medida, sin que hasta el momento  hayan pronunciado al respecto de las irregularidades que presenta el sitio.

“Los informes de los usuarios indican posibles problemas en X (Twitter)”, indicó el sitio que reporta en tiempo real problemas e interrupciones en todo tipo de servicios.

Desde la compra de Elon Musk, magnate estadounidense y dueño de Tesla, de la red social Twitter, varias críticas han surgido por el cambio de nombre a “X” y diversos cambios que ha tenido la red social, como pagar por algunos servicios que con anterioridad eran gratuitos.

