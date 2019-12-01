Profeco va contra Sony por denuncias sobre la PlayStation

Profeco va contra Sony por denuncias sobre la PlayStation
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 08:30:45
Ciudad de México, a 14 de agosto 2025.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), solicitó a la empresa Sony, que cumpla con algunos requerimientos, luego de que recibió múltiples denuncias ciudadanas sobre la consola PlayStation 5 (PS5).

Los consumidores denunciaron que en la página de internet de la consola los precios de los distintos productos se exhibían en dólares y sin el precio final a pagar.

Por lo anterior, la dependencia federal recordó al gigante tecnológico que dicha acción contraviene el artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual reza:

“Los datos que ostenten los productos o sus etiquetas, envases y empaques y la publicidad respectiva, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera, se expresarán en idioma español y su precio en moneda nacional en términos comprensibles y legibles conforme al sistema general de unidades de medida, sin perjuicio de que, además, se expresen en otro idioma u otro sistema de medida.”

De igual forma, la Profeco indicó que el total a pagar debe incluir todos los cargos a cubrir, entre ellos el IVA, conforme el artículo 7 Bis de la citada Ley.

Se dio a conocer que la dependencia recibió más de 100 denuncias sobre este tema.

