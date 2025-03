Por costos operativos no se emitió alerta sísmica en app de SASSLA

Ciudad de México, a 14 de marzo de 2025.- La noche del jueves se registró un sismo magnitud 5.5 con epicentro al sur de Oaxaca, que ameritó la activación de alerta sísmica en las ciudades de México, Toluca, Cuernavaca, Puebla, Oaxaca, Acapulco y Chilpancingo. Pero lamentablemente, la aplicación móvil SASSLA no emitió la alerta en los dispositivos móviles debido a una suspensión temporal de los servicios.

La plataforma informó que esta interrupción se debe al creciente costo de operación de la infraestructura de difusión masiva de alertas, lo que ha obligado a suspender temporalmente todos los servicios de SASSLA, tras más de 3,700 días de operación ininterrumpida.

“Estamos trabajando intensamente para restablecer el servicio lo antes posible y garantizar su continuidad en el futuro… Les mantendremos informados sobre cualquier actualización respecto a la reactivación del servicio.”, exponen en un comunicado.

Ante esta situación, los directivos, piden a los usuarios no cancelar sus suscripciones: “Les solicitamos encarecidamente que no cancelen sus suscripciones a SASSLA PREMIUM y, en la medida de lo posible, consideren suscribirse si aún no lo han hecho. Su contribución permite que SASSLA continúe salvando vidas.”

Es importante recordar que SASSLA es un proyecto independiente que no cuenta con financiamiento externo ni gubernamental y se sostiene exclusivamente a través de las suscripciones de usuarios al servicio SASSLA PREMIUM.