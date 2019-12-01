¡No es tu internet! Amanecen caídos X y CHATGPT por falla masiva en Cloudflare

¡No es tu internet! Amanecen caídos X y CHATGPT por falla masiva en Cloudflare
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 07:32:26
Ciudad de México, 18 de noviembre del 2025.- Usuarios de diversas partes del mundo no pueden acceder a varias plataformas digitales, entre ellas la red social X, antes Twitter, ChatGPT y Canva.

Lo anterior debido a un fallo técnico que arrancó alrededor de las 12:20 del mediodía (5:20 hora del centro de México).

La interrupción es mundial, por lo que el acceso a dichas plataformas se encuentra bloqueado, así como la actualización de mensajes, imágenes y otros contenidos en estas aplicaciones.

La falla impacta principalmente a herramientas de OpenAI, como ChatGPT, Sora, Data Analyst, Web Browser, además de otros servicios que dependen de la plataforma. Por si esto no fuera suficiente, la "API OpenAI", usada por múltiples aplicaciones externas para acceder a sus modelos de lenguaje y capacidades Inteligencia Artificial, también presenta dificultades.

Hasta el momento el servicio no se ha restablecido, por lo que se espera que en las próximas horas las plataformas digitales vuelvan a la normalidad.

