Operativos en 10 municipios de Michoacán dejan 12 detenidos, explosivos y vehículos blindados asegurados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 08:56:48

Morelia, Michoacán, 18 de noviembre del 2025.– Una serie de operativos realizados en al menos diez municipios del estado de Michoacán dejó como saldo 12 personas detenidas y el aseguramiento de armas, explosivos, vehículos con blindaje artesanal y distintos insumos presuntamente vinculados al crimen organizado.

En Quiroga, Morelia y Tlalpujahua, autoridades realizaron recorridos de proximidad social, visitaron comercios y sostuvieron diálogo con habitantes como parte de labores de presencia y vigilancia.

Paralelamente, en Apatzingán, un despliegue de seguridad terminó con la detención de dos personas a las que se les decomisaron tres artefactos explosivos, tres armas de fuego, 730 cartuchos, 15 cargadores, tres vehículos y equipo táctico.

En Reyes de Salgado se ubicó y aseguró una ametralladora, además de tres vehículos —dos de ellos con blindaje artesanal—, 14 cargadores y un inmueble presuntamente utilizado con fines ilícitos.

El resto de los aseguramientos ocurrió en Zamora, Jacona, Zitácuaro, Maravatío, Uruapan y Sahuayo, donde se localizaron ocho explosivos improvisados, armas largas, 866 cartuchos, 29 cargadores, siete vehículos, tres motocicletas, tres inmuebles, diversas dosis de drogas, además de teléfonos celulares y 200 litros de hidrocarburo.

Los 12 detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público para definir su situación legal.