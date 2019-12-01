Microsoft descarta ataque cibernético tras caída global de Outlook

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 07:45:19

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 13 de noviembre 2026.- Microsoft descartó un ataque contra su seguridad cibernética, luego de la caída a nivel global de su servicio de correo electrónico Outlook.

Igualmente, a través de un comunicado oficial, la empresa indicó que ya constató los primeros "resultados positivos" en el proceso de recuperación.

Señaló que el problema fue generado por una "carga elevada" en su infraestructura.

“Por el momento, no tenemos constancia de ninguna actividad maliciosa que esté provocando este incidente", dijo el gigante tecnológico.

Usuarios también reportaron fallas en la aplicación de chat Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot.

"Lamentamos que las averías ocurridas hoy hayan causado molestias a nuestros clientes y estamos trabajando para resolver este problema", expresó a través de su cuenta oficial de X, Charles Lamanna, uno de los vicepresidentes ejecutivos del grupo.