Elon Musk pidió a Zuckerberg hacer una oferta conjunta para comprar OpenAI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 13:17:10

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 23 de agosto 2025.- El magnate Elon Musk, intentó convencer al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, de que se sumara a una oferta de 97 mil 400 millones de dólares para adquirir OpenAI a principios de este año, según documentos judiciales publicados.

El pasado mes de febrero, el consorcio de inversores, liderado por el dueño de Tesla, ofreció comprar por ese importe la organización sin fines de lucro que controla OpenAI, la empresa que cofundó el magnate junto a Sam Altman.

Dicha compañía es la impulsora de la Inteligencia Artificial, ChatGPT y declaró en un documento oficial, que, el hombre más rico del mundo se comunicó con el creador de Facebook sobre “posibles acuerdos de financiación o inversiones” en OpenAI.

Sin embargo, se desconoce cómo fue esta comunicación, ya que ni Zuckerberg ni Meta firmaron una carta de intención ni participaron en la oferta, según el documento.

Cabe recordar que, los dos magnates de las redes sociales se han enfrentado en batallas de declaraciones en múltiples ocasiones, sobre todo desde que Elon Musk compró Twitter, ahora X.