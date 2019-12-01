Hallan cadáver en vivienda de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 18:55:21

Uruapan, Michoacán, 20 de octubre del 2025.- El cuerpo sin vida de una persona el cual estaba envuelto en cobijas y que presentaba huellas de violencia, fue localizado dentro de una vivienda ubicada en la colonia Jardines de Cupatitzio del municipio de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la casa ubicada en la esquina de las calles Paseo Lázaro Cárdenas y Ámsterdam de la referida colonia, estaba el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual estaba envuelto en cobijas y presentaba huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.