Hallan cadáver en vivienda de Uruapan, Michoacán

Hallan cadáver en vivienda de Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 18:55:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 20 de octubre del 2025.- El cuerpo sin vida de una persona el cual estaba envuelto en cobijas y que presentaba huellas de violencia, fue localizado dentro de una vivienda ubicada en la colonia Jardines de Cupatitzio del municipio de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la casa ubicada en la esquina de las calles Paseo Lázaro Cárdenas y Ámsterdam de la referida colonia, estaba el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual estaba envuelto en cobijas y presentaba huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen en Morelia, Michoacán, a buscado delincuente hondureño
Privan de la vida a panadero en Uruapan, Michoacán
En unas horas detienen al presunto autor intelectual del homicidio de Bernardo Bravo, líder de los limoneros de Michoacán
Hallan cadáver en vivienda de Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Gerardo Fernández Noroña se va del Senado de la República; asumirá "tarea muy importante"
En unas horas detienen al presunto autor intelectual del homicidio de Bernardo Bravo, líder de los limoneros de Michoacán
Menor despaarecida en Aguascalientes, fue localizada sin vida en Tequisquiapan, Querétaro
Hallan equipo táctico de Jalisco durante operativo de búsqueda de la maestra Abril Zamora, secuestrada hace un mes en Michoacán
Comentarios