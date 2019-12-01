Astronautas chinos completan su tercera caminata espacial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 13:47:34
Beijing, China, a 16 de agosto 2025.- Los astronautas de la misión Shenzhou-20 completaron su tercera actividad extravehicular fuera de la estación espacial Tiangong, informó la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China.

A través de un comunicado oficial, se dio a conocer que los tripulantes Chen Dong y Wang Jie salieron al exterior del módulo central de la estación y trabajaron durante unas seis horas y media, mientras su compañero Cheng Zhongrui colaboró desde el interior.

Asimismo, se detalló que la operación espacial se contó con el apoyo del brazo robótico de la Tiangong y de los equipos en Tierra.
Durante la caminata espacial, los astronautas instalaron un nuevo dispositivo de protección contra desechos espaciales y adelantaron tareas de inspección y mantenimiento en equipos exteriores, agregó el organismo chino.

Cabe señalar que la tripulación de la Shenzhou-20 fue lanzada al espacio el pasado abril desde la base de Jiuquan y permanecerá en órbita unos seis meses.

