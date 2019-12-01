Capturan a presunto homicida en caseta de Michoacán; es su segunda detención

Capturan a presunto homicida en caseta de Michoacán; es su segunda detención
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 07:42:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 17 de noviembre del 2025.- En el marco de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales lograron ejecutar una orden de reaprehensión por homicidio durante un operativo conjunto en la entidad.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

El hecho ocurrió en un punto de inspección ubicado en la carretera Lázaro Cárdenas–Uruapan, a la altura del kilómetro 132+210, en la caseta de cobro Santa Casilda.

Durante la revisión de un vehículo rojo con placas de Jalisco, los agentes identificaron al conductor y confirmaron que tenía vigente una orden de reaprehensión por el delito de homicidio.

El hombre, de 51 años, fue detenido, se le leyeron sus derechos y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arrestan a presunto homicida de un hombre en Penjamillo, Michoacán
En Jacona, Michoacán autoridades investigan lesiones de bala en un hombre
Balean fachada de gimnasio en Zamora, Michoacán
Aprehenden a agente del MP, de Michoacán, por presunta extorsión agravada
Más información de la categoria
Gobierno de México dará apoyo de 1,900 pesos bimestrales para transporte público de universitarios en Michoacán
Da Raúl Zepeda posesión a José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la SSP Michoacán
"Gritos e insultos me hacen más fuerte": Claudia Sheinbaum demerita consignas en su contra y afirma que el pueblo la apoya
"La gran mayoría no eran jóvenes": Claudia Sheinbaum sobre marcha de generación Z
Comentarios