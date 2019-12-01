Capturan a presunto homicida en caseta de Michoacán; es su segunda detención

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 07:42:50

Morelia, Michoacán, 17 de noviembre del 2025.- En el marco de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales lograron ejecutar una orden de reaprehensión por homicidio durante un operativo conjunto en la entidad.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

El hecho ocurrió en un punto de inspección ubicado en la carretera Lázaro Cárdenas–Uruapan, a la altura del kilómetro 132+210, en la caseta de cobro Santa Casilda.

Durante la revisión de un vehículo rojo con placas de Jalisco, los agentes identificaron al conductor y confirmaron que tenía vigente una orden de reaprehensión por el delito de homicidio.

El hombre, de 51 años, fue detenido, se le leyeron sus derechos y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.