Se va el 14 y llega el quinceañero: nuevo frente frío provocará lluvias y aguanieve en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 07:24:35
Ciudad de México, 17 de noviembre del 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes el frente frío 14 dejará de afectar al país, mientras que el frente frío 15 se aproximará al noroeste de México, generando lluvias fuertes en el norte de Baja California, chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja California Sur, además de posible nieve o aguanieve en sierras de Baja California y vientos fuertes en la región.

Una línea seca en Coahuila ocasionará rachas intensas en zonas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

A su vez, canales de baja presión y la entrada de humedad provocarán lluvias y chubascos en el occidente, centro, sur y sureste del país, incluidas la península de Yucatán y lluvias fuertes en Chiapas.

En el resto del territorio nacional predominará cielo despejado, sin lluvia y ambiente frío a muy frío por la mañana, con posibles heladas en la Mesa del Norte y Mesa Central.

Lluvias previstas

  • Fuertes: Baja California (norte), Chiapas (centro y sur)

  • Chubascos: Sonora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo

  • Aisladas: Baja California Sur, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Edomex, Morelos, Puebla, Veracruz y Campeche

  • Nieve/aguanieve: Sierras de Baja California

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C, con heladas:
Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C, con heladas:
Zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C:
Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México y Oaxaca.

Noventa Grados
