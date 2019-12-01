Cae presunto jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva en Sinaloa; hay 7 detenidos más

Cae presunto jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva en Sinaloa; hay 7 detenidos más
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 11:47:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Badiraguato, Sinaloa, a 19 de enero 2026.- Personal de Seguridad federal capturó a Iván Valerio “N”, presunto líder de una facción ligada a los Beltrán Leyva, durante un operativo en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

De igual forma, los uniformados federales detuvieron a siete hombres, todos señalados como integrantes de dicha célula criminal dirigida por “El Mantecas”.

Además, se dio a conocer que a los sospechosos se les decomisó lo siguiente:

-       Armas de fuego

-       Vehículos

-       Centro de producción de drogas sintéticas

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de un mensaje en su cuenta oficial de X.

En su publicación el funcionario federal indicó que en los operativos participó la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Noventa Grados
Más información de la categoria
Inicia en el CECAFIS la Formación Inicial de 64 futuros policías en Querétaro
Cae presunto jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva en Sinaloa; hay 7 detenidos más
Aseguran fusil de alto calibre y armas largas en Chihuahua
Mujer pierde la vida tras caer del Puente del Amor en León, Guanajuato
Más información de la categoria
José Armando Álvarez Cano, nuevo arzobispo de Morelia tras renuncia de Carlos Garfias
Cae presunto jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva en Sinaloa; hay 7 detenidos más
Presencia permanente en Tanhuato tras apología del delito, afirma gobernador de Michoacán
“No venían tropas” en avión militar de Estados Unidos que aterrizó en México: Claudia Sheinbaum
Comentarios