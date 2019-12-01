Cae presunto jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva en Sinaloa; hay 7 detenidos más

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 11:47:33

Badiraguato, Sinaloa, a 19 de enero 2026.- Personal de Seguridad federal capturó a Iván Valerio “N”, presunto líder de una facción ligada a los Beltrán Leyva, durante un operativo en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

De igual forma, los uniformados federales detuvieron a siete hombres, todos señalados como integrantes de dicha célula criminal dirigida por “El Mantecas”.

Además, se dio a conocer que a los sospechosos se les decomisó lo siguiente:

- Armas de fuego

- Vehículos

- Centro de producción de drogas sintéticas

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de un mensaje en su cuenta oficial de X.

En su publicación el funcionario federal indicó que en los operativos participó la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y la Fiscalía General de la República (FGR).