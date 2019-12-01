Identifican a mujer muerta en accidente en la Siglo XXI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 10:45:10

Salvador Escalante, Michoacán, a 4 de julio 2026.- Como María del Carmen C. A., de 30 años de edad, estudiante el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán, fue identificada la mujer que perdió la vida en un accidente de motocicleta en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI).

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, una mujer que viajaba en una moto, perdió la vida tras ser arrollada en la mencionada ruta, justo en el entronque a la caseta de Zirahuén.

Fue al continuar con las indagatorias que la ahora occisa fue identificada como María del Carmen C. A., de 30 años de edad, estudiante el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán.

Es de mencionar que las indagatorias en torno al caso continúan, con la finalidad de dar con la identidad y paradero del responsable.