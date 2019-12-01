Identifican a mujer muerta en accidente en la Siglo XXI

Identifican a mujer muerta en accidente en la Siglo XXI
Identifican a mujer muerta en accidente en la Siglo XXI
Identifican a mujer muerta en accidente en la Siglo XXI
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 10:45:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Salvador Escalante, Michoacán, a 4 de julio 2026.- Como María del Carmen C. A., de 30 años de edad, estudiante el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán, fue identificada la mujer que perdió la vida en un accidente de motocicleta en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI).

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, una mujer que viajaba en una moto, perdió la vida tras ser arrollada en la mencionada ruta, justo en el entronque a la caseta de Zirahuén.

Fue al continuar con las indagatorias que la ahora occisa fue identificada como María del Carmen C. A., de 30 años de edad, estudiante el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán.

Es de mencionar que las indagatorias en torno al caso continúan, con la finalidad de dar con la identidad y paradero del responsable.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver en Parácuaro, Michoacán 
Verano seguro: La SSP lanza medidas preventivas para un verano seguro en Michoacán
Cae presunto responsable de desaparición de 8 jóvenes de call center en Jalisco
Localizan sin vida al periodista Alex Serna, en Guerrero
Más información de la categoria
Sheinbaum opina sobre detención de hermana de Emilio Lozoya
Michoacán: Desplazados de Churumuco advierten que tomarán las armas para recuperar sus hogares; claman a Sheinbaum y Bedolla actuar contra Gabino Barrera, jefe de plaza y presunto cuñado de la alcaldesa
Vuelca taxi en la Morelia-Pátzcuaro; hay tres heridos 
Dan libertad condicional a Gilda "N" señalada por Caso Agronitrogenados; es hermana de Emilio Lozoya
Comentarios