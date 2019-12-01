Muere mujer tras ser arrollada en Salvador Escalante, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 10:23:36

Salvador Escalante, Michoacán, a 4 de julio 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al ser arrollada por un auto-fantasma, una mujer, que viajaba en una motocicleta perdió la vida, hechos registrados en el entronque con la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera, justo en el entronque con la caseta de Zirahuén, habían atropellado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional quienes al arribar encontraron a una mujer sin vida y cerca de ella una motocicleta.

Con base en lo anterior al lugar se trasladaron elementos de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las indagatorias que el caso amerita.

Es de mencionar que el responsable del atropellamiento huyó del lugar.