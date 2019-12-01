Silencio del Ayuntamiento de Churumuco, Michoacán, a un mes de operativo, bloqueos y linchamiento; presuntos vínculos familiares de Alcaldesa con jefe de plaza permanecen sin aclarar

Churumuco, Mich., a 27 de junio de 2026.- A un mes de la jornada de violencia que sacudió a Churumuco con un operativo de la Fiscalía General del Estado, bloqueos atribuidos a grupos afines a la delincuencia organizada, el linchamiento de un hombre y la suspensión de actividades escolares por temor de la población, el gobierno de la alcaldesa María Judit Chino Camacho no ha emitido un posicionamiento público integral sobre lo ocurrido ni ha explicado la actuación de su administración durante aquella crisis.

Los hechos registrados el pasado 27 de mayo marcaron uno de los episodios más delicados para este municipio de Tierra Caliente. Ese día, agentes estatales desplegaron un operativo judicial que derivó en la movilización de civiles que bloquearon caminos e impidieron el avance de las autoridades, mientras decenas de familias acudían a recoger a sus hijos de las escuelas ante el temor de enfrentamientos.

En medio de ese ambiente de incertidumbre, un hombre fue retenido y posteriormente linchado por un grupo de pobladores, en un hecho que evidenció el clima de tensión que prevalecía en el municipio.

Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha dado a conocer públicamente una explicación sobre el desarrollo de aquellos acontecimientos, ni ha fijado una postura respecto al linchamiento, los bloqueos registrados durante el operativo estatal o las versiones que señalan la participación de grupos de civiles para obstaculizar la acción de las autoridades.

Semanas después de aquellos hechos salieron a la luz audios atribuidos a la propia alcaldesa y al secretario del Ayuntamiento, Omel Camacho Camacho, en los que ambos llamaban a la población a mantener la calma y aseguraban que "no pasaba nada", mientras escuelas cancelaban clases y padres de familia acudían por sus hijos debido a la percepción de riesgo.

La ausencia de una explicación institucional ocurre además en un contexto de crecientes cuestionamientos hacia la administración municipal.

En reportajes anteriores, este medio documentó testimonios de habitantes que describen un municipio donde el grupo encabezado por Gabino Barrera mantiene una amplia influencia sobre actividades económicas y sociales, además de denunciar presuntos vínculos entre integrantes del gobierno municipal y dicho líder criminal.

Entre esos señalamientos se encuentran versiones de pobladores que sostienen una presunta relación familiar entre la alcaldesa María Judith Chino Camacho y Gabino Barrera. Hasta el momento, dichas versiones no han sido acreditadas mediante una resolución judicial ni existe información pública sobre algún procedimiento penal que confirme esas acusaciones.

Pese a ello, la falta de un pronunciamiento oficial ha alimentado las dudas entre habitantes que exigen claridad sobre lo ocurrido durante la jornada del 27 de mayo y el papel que desempeñó el gobierno municipal frente a una crisis que dejó al descubierto la fragilidad institucional en Churumuco.

Lejos de ofrecer una reconstrucción de los hechos o responder a los cuestionamientos ciudadanos, la administración municipal ha mantenido una agenda pública enfocada en actividades gubernamentales, entre ellas la entrega de equipamiento a la Policía Municipal como parte de una estrategia de fortalecimiento institucional.

Sin embargo, para numerosos habitantes, la principal deuda sigue siendo la misma: conocer qué ocurrió durante aquella jornada, por qué un operativo estatal terminó bloqueado, cómo fue posible que un hombre fuera linchado en plena luz del día y cuál fue la actuación del Ayuntamiento mientras el municipio vivía una de las crisis de seguridad más graves de los últimos años.

A un mes de distancia, esas preguntas permanecen sin respuesta pública por parte del gobierno encabezado por María Judit Chino Camacho, mientras Churumuco continúa bajo el escrutinio por la violencia que enfrenta y por los persistentes señalamientos ciudadanos sobre la posible convergencia entre estructuras criminales y el poder político local.