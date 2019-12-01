Vuelca camioneta en Paseo de la República de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 12:32:29
Querétaro, Querétaro, 18 de noviembre del 2025.- Al menos una persona resultó lesionada, luego de una aparatosa volcadura que se registró en carriles centrales de Paseo de la República de Querétaro.

Fue a la altura del WTC, en dirección a la capital queretana, en donde la camioneta perdió el control, luego de que otro vehículo lo impactara, mismo que posteriormente se retiró de la zona.

Tras ser impactada la camioneta, chocó con la guarnición y posteriormente volcó, quedando con los neumáticos arriba, con importantes daños materiales.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar los rescatistas, quienes al llegar, valoraron al conductor y determinaron que no presentaba heridas graves. 

Policías de la Guardia Nacional, son quienes arribaron al lugar, abanderaron la zona y tomaron conocimiento del accidente que dejó solo daños materiales.

Noventa Grados
