Desmantelan en España red vinculada a grupo criminal jalisciense; hay 20 detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 11:26:59

Madrid, España, 18 de noviembre del 2025.- La Policía Nacional de España, en coordinación con autoridades de Estados Unidos y Países Bajos, llevó a cabo un amplio operativo que culminó con la detención de 20 personas y el desmantelamiento de una estructura operativa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba en territorio español.

De acuerdo con la corporación, la red introducía cargamentos de droga desde Sudamérica ocultos dentro de maquinaria pesada.

Un conjunto de empresas servía para gestionar la importación de esta maquinaria industrial, que al llegar a España era trasladada a fincas ubicadas en zonas aisladas de la sierra de Madrid y Ávila, donde se almacenaban los cargamentos.

Posteriormente, mediante vehículos equipados con compartimentos ocultos, la mercancía era distribuida a distintas ciudades o enviada a otros países.

Una finca en Talavera de la Reina funcionaba como centro logístico para el envío de maquinaria con droga hacia Italia, operación que fue detectada por primera vez en septiembre de 2025 con la intervención de la camorra del clan Amaro-Pagano.

La investigación señala que un empresario español facilitaba la entrada, almacenamiento y distribución del material ilícito, además de operar un esquema de lavado de dinero a través de varias compañías de su propiedad.

El operativo se desarrolló en las comunidades de Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo, donde fueron capturadas 20 personas, 15 de las cuales quedaron en prisión provisional.

Entre los detenidos se encuentran dos individuos considerados objetivos prioritarios por la DEA desde hace años.

Como parte de la acción policial se aseguraron mil 879 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275 mil euros en efectivo, criptomonedas, tres armas cortas, 15 vehículos y 14 kilos de plata.