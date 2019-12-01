Vuelca autobús de pasajeros en el Estado de México; seis personas resultan lesionadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2025 a las 13:30:45

Ocuilan, Estado de México, 9 de noviembre del 2025.– Un autobús de la línea Flecha Roja volcó este domingo sobre la carretera Santiago Tianguistenco–Chalma, dejando un saldo de seis personas lesionadas, ninguna de gravedad en el Estado de México, a la altura del municipio de Ocuilan.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 18, en el poblado Santa Martha, cuando el conductor de la unidad —con placas 459JWL y que cubría la ruta Toluca–Cuernavaca— perdió el control y el vehículo terminó recostado sobre su costado derecho.

Tras el percance, el chofer se dio a la fuga y se desconoce su paradero.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Ocuilan, Joquicingo, Tianguistenco y Malinalco, así como personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), quienes brindaron atención a los pasajeros heridos.

Tres lesionados fueron trasladados al Hospital Municipal de Malinalco, uno al ISSEMyM de Tianguistenco, otro por medios propios, y el sexto recibió atención médica en el lugar dentro de una ambulancia de Bomberos Tianguistenco.