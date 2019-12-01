Vuelca autobús de pasajeros en el Estado de México; seis personas resultan lesionadas

Vuelca autobús de pasajeros en el Estado de México; seis personas resultan lesionadas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2025 a las 13:30:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ocuilan, Estado de México, 9 de noviembre del 2025.– Un autobús de la línea Flecha Roja volcó este domingo sobre la carretera Santiago Tianguistenco–Chalma, dejando un saldo de seis personas lesionadas, ninguna de gravedad en el Estado de México, a la altura del municipio de Ocuilan.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 18, en el poblado Santa Martha, cuando el conductor de la unidad —con placas 459JWL y que cubría la ruta Toluca–Cuernavaca— perdió el control y el vehículo terminó recostado sobre su costado derecho.

Tras el percance, el chofer se dio a la fuga y se desconoce su paradero.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Ocuilan, Joquicingo, Tianguistenco y Malinalco, así como personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), quienes brindaron atención a los pasajeros heridos.

Tres lesionados fueron trasladados al Hospital Municipal de Malinalco, uno al ISSEMyM de Tianguistenco, otro por medios propios, y el sexto recibió atención médica en el lugar dentro de una ambulancia de Bomberos Tianguistenco.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Desplegarán más de 6 mil soldados en Michoacán como parte del Plan Michoacán
Vuelca autobús de pasajeros en el Estado de México; seis personas resultan lesionadas
Automovilista pierde el control y se estrella en el Libramiento de Morelia
Tras cateo en Madero, Michoacán, aseguran predio talado para siembra de aguacate 
Más información de la categoria
Convocatoria a la Marcha Nacional “México se Levanta” en honor a Carlos Manzo, suma 55 ciudades confirmadas
Presentan el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” para reforzar la seguridad en el estado tras homicidio de Carlos Manzo
Desplegarán más de 6 mil soldados en Michoacán como parte del Plan Michoacán
Vuelca autobús de pasajeros en el Estado de México; seis personas resultan lesionadas
Comentarios