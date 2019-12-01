Capturan a tránsito municipal que habría violado a una adolescente en José Sixto Verduzco, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2025 a las 15:02:01

La Piedad, Michoacán, 9 de noviembre del 2025.- Víctor Manuel “N”, quienes señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de violación equiparada agravada, cometido en agravio de una adolescente de 14 años, fue aprehendido la víspera, por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, a mediados del pasado mes de mayo, el investigado —quien se desempeñaba como agente de Tránsito Municipal en José Sixto Verduzco— detuvo a la víctima cuando viajaba a bordo de una motocicleta.

En ese momento, presuntamente le pidió su número telefónico a cambio de no retirarle el vehículo por no portar casco.

Posteriormente, el imputado comenzó a enviarle mensajes a la agraviada y, mediante manipulación y chantaje, presuntamente la agredió sexualmente.

Por estos hechos, la Fiscalía Regional de La Piedad llevó a cabo las investigaciones correspondientes, las cuales permitieron establecer la posible participación de Víctor Manuel “N” en el delito, por lo que solicitó la respectiva orden de aprehensión ante el Juez de Control, quien la otorgó y posteriormente fue cumplimentada por personal de la FGE.

El investigado fue presentado ante el Juez de Control que lo requiere, para que sea resuelta su situación jurídica.