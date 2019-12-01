Desplegarán más de 6 mil soldados en Michoacán como parte del Plan Michoacán

Desplegarán más de 6 mil soldados en Michoacán como parte del Plan Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2025 a las 13:51:05
Ciudad de México, 9 de noviembre del 2025.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puso en marcha el Plan Paricutín, parte del Plan de Seguridad Integral para Michoacán, con el objetivo de combatir la extorsión, el tráfico y la producción de drogas, así como prevenir enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.

El titular de la Sedena, general Ricardo Trevilla Trejo, explicó que las acciones están orientadas a detener a generadores de violencia y debilitar sus capacidades operativas mediante aseguramientos de droga y armas, destacando que todas las operaciones se realizarán con respeto a los derechos humanos.

Como parte del operativo, la Sedena desplegará 4 mil 383 efectivos en distintos puntos del estado.

Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) anunció el envío de mil 781 elementos, organizados en siete compañías de Infantería de Marina, informó el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

