Vuelca auto en la autopista México-Querétaro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 10:24:22
El Marqués, Querétaro, 8 de agosto del 2025.- Por la madrugada, servicios de emergencias se movilizaron a la autopista federal 57 México-Querétaro, en donde se registró la volcadura de un auto.

Fue a la altura del puente de La Piedad, en el municipio de El Marqués, en donde el auto perdió el control posteriormente volcó, quedando con los neumáticos al cielo.

Al lugar acudió personal de Protección Civil de El Marqués, para los primeros auxilios y descartaron que el conductor presentara heridas graves.

La zona fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente.

