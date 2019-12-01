Reportan enfrentamiento entre grupos armados en la autopista Siglo XXI, cerca de la caseta de Zirahuén, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 21:38:20

Zirahuén, Mich., a 22 de noviembre de 2025.— La autopista Siglo XXI volvió a convertirse en escenario de violencia luego de que la tarde noche de este sábado se reportara un enfrentamiento armado entre presuntos miembros de la delincuencia organizada en las inmediaciones de la caseta de Zirahuén.

De acuerdo con reportes preliminares, el intercambio de disparos comenzó al oscurecer, cuando dos convoyes de hombres armados coincidieron sobre el tramo carretero.

Automovilistas que transitaban por la zona narraron haber escuchado ráfagas por varios minutos.

Elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y fuerzas federales se movilizaron hacia el punto del enfrentamiento, lo que derivó en un intenso operativo entre brechas cercanas a Zirahuén.

Hasta el momento no se ha confirmado el número de víctimas, heridos o detenidos.