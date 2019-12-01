Reportan enfrentamiento entre grupos armados en la autopista Siglo XXI, cerca de la caseta de Zirahuén, Michoacán

Reportan enfrentamiento entre grupos armados en la autopista Siglo XXI, cerca de la caseta de Zirahuén, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 21:38:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zirahuén, Mich., a 22 de noviembre de 2025.— La autopista Siglo XXI volvió a convertirse en escenario de violencia luego de que la tarde noche de este sábado se reportara un enfrentamiento armado entre presuntos miembros de la delincuencia organizada en las inmediaciones de la caseta de Zirahuén.

De acuerdo con reportes preliminares, el intercambio de disparos comenzó al oscurecer, cuando dos convoyes de hombres armados coincidieron sobre el tramo carretero.

Automovilistas que transitaban por la zona narraron haber escuchado ráfagas por varios minutos.

Elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y fuerzas federales se movilizaron hacia el punto del enfrentamiento, lo que derivó en un intenso operativo entre brechas cercanas a Zirahuén.

Hasta el momento no se ha confirmado el número de víctimas, heridos o detenidos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Con el arma que mató a Carlos Manzo, mataron también al asesino del alcalde; escolta disparó a quemarropa e impidió a paramédicos ayudarlo
Reportan enfrentamiento entre grupos armados en la autopista Siglo XXI, cerca de la caseta de Zirahuén, Michoacán
Operativo continúa para localizar a joven arrastrado por el mar en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Incendio consume bodega en el centro de Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Con el arma que mató a Carlos Manzo, mataron también al asesino del alcalde; escolta disparó a quemarropa e impidió a paramédicos ayudarlo
Sin ganar ni un partido en la Liguilla, el Irapuato es finalista de la Liga de Expansión
Tras audiencia a detenidos explota la verdad del asesinato de Carlos Manzo: Recompensa millonaria, traiciones internas, altos nombres de Jalisco y presunto homicidio extrajudicial sacuden el caso
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en CDMX
Comentarios