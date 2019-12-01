Sin ganar ni un partido en la Liguilla, el Irapuato es finalista de la Liga de Expansión

Morelia, Mich.- 22 de noviembre de 2025.- Aunque hizo mucho el que poco hacía, al fin al calificó a la gran final el que no gana en la Liguilla. ¡Correcto! El Atlético Morelia jugó muy bien en la postemporada de la Liga B del futbol mexicano, siendo que en la etapa ordinaria siempre anduvo entre el gris negro y el negro renegrido, pero en Cuartos de Final y Semifinales creció inconmensurablemente pero no le alcanzó porque el Irapuato se la ha llevado con puros empates y, ahora, con el 1-1 global se metió a la fiesta grande.

A veces el futbol es muy injusto, porque el premio no siempre es para el que mejor desarrollo tiene en la cancha, mas como el Reglamento de Competencia es igual para todos y éste establece que en Cuartos y Semifinales con el empate pasa el que mejor posición tiene en la Tabla General, entonces el pase es con todas las de la ley y, así, la Trinca Fresera ganó el boleto que lo coloca a un tiro de resortera de la corona de campeón, pero falta ver si el rival de la otra llave se lo permite.

El Atlético Morelia abrió el marcador al minuto 25, luego de atacó por su lado izquierdo, Domínguez mandó centro diagonal que no alcanzó Rubén del Campo, pero Brian Figueroa cerró la pinza y de cabeza doblegó al Gansito Hernández, portero que a lo largo del segundo tiempo realizó grades atajadas para evitar que el cuadro moreliano vulnerará nuevamente su portería. Cierto, el Irapuato tuvo las suyas porque arreció el vendaval, pero la zaga michoacana y Antonio Torres bajaron la cortina hasta que…

En tiempo de reposición llegó el silbatazo que decretaba penal en contra del conjunto que dirige Mario Ortiz. El balón lo tomó el hijo del Maestro Galindo, también Benjamín de nombre, capitán de la Trinca Fresera, lo colocó en el manchó a once pasos de distancia de línea de meta, cual debe ser, y sin tomar mucha distancia chutó suavecito al costado izquierdo de Toño Torres para que los Hijos de la Mermelada y toda la afición fresera coreará el “goooooooooooooool!” que señalaba el 1-1 en el marcador, la eliminación de los Canarios y el pase de la Trinca Fresera a la final. Gooooooool agónico que, por lo mismo, lo gritó más la gente de Irapuato. Así sea.