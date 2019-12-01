Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 18:54:20

Ciudad de México, 22 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana en las demarcaciones: Milpa Alta y Tlalpan.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del domingo 23 de noviembre de 2025.

Por ello se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.

Mantente informado a través de nuestras cuentas oficiales de redes sociales; X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX; visítanos también en nuestro sitio web en www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.