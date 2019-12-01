Incendio consume bodega en el centro de Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 19:40:16

Celaya, Guanajuato, 22 de noviembre de 2025.- Un incendio de gran intensidad registrado en una bodega ubicada sobre el bulevar Adolfo López Mateos provocó la movilización de corporaciones de emergencia, el desalojo de vecinos y comerciantes, así como daños materiales en al menos tres establecimientos aledaños.

El siniestro fue reportado durante la tarde al número de emergencias, lo que generó la llegada inmediata de bomberos, personal de Protección Civil, Policía Municipal, Tránsito y Guardia Nacional. Desde varios kilómetros era visible una densa columna de humo negro que alertó a la población.

Al arribar al punto, elementos de emergencias encontraron el inmueble envuelto en llamas, por lo que iniciaron maniobras para evitar que el fuego se extendiera a otros comercios contiguos. Mientras tanto, personal de seguridad acordonó el área y evacuó a comerciantes y residentes para prevenir riesgos, además de colocar cinta de restricción para impedir el paso vehicular y peatonal.

Las labores para sofocar el incendio se prolongaron por más de dos horas, tiempo en el que el fuego consumió mobiliario y mercancía dentro de la bodega, dejando pérdidas totales. De acuerdo con el reporte preliminar, no hubo personas lesionadas, aunque el incidente generó alarma entre quienes se encontraban en la zona.

Autoridades locales señalaron que las causas serán determinadas mediante los peritajes correspondientes, luego de que versiones iniciales apuntaran a un posible cortocircuito como origen del siniestro.