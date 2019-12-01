Operativo continúa para localizar a joven arrastrado por el mar en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Operativo continúa para localizar a joven arrastrado por el mar en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 19:45:38
Lázaro Cárdenas, Michoacán, 22 de noviembre de 2025.- Autoridades mantienen activo un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Jesús M., estudiante del CETIS 34, quien desapareció en las aguas de Playa Jardín después de acudir al sitio en compañía de otros jóvenes.

El incidente ocurrió durante la tarde del día anterior, cuando el número de emergencias fue alertado sobre dos personas que estaban siendo arrastradas por el oleaje en las inmediaciones de la enramada La Langosta, ubicada sobre el Boulevard Playero. Testigos indicaron que el grupo convivía en la zona cuando la corriente comenzó a intensificarse, poniendo en riesgo a una estudiante identificada como Evelyn.

De acuerdo con los reportes, Jesús se percató de que su compañera tenía dificultades para mantenerse a flote, por lo que decidió ingresar al mar para auxiliarla. Aunque logró acercarla a un punto seguro, una ola lo arrastró mar adentro y dejó de ser visible para quienes se encontraban en el lugar.

Equipos de Protección Civil Municipal, personal naval y elementos policiales desplegaron embarcaciones y drones para rastrear la zona, recorriendo tanto la superficie como áreas de difícil acceso. A pesar de los esfuerzos sostenidos, hasta el momento no ha sido posible localizar al joven.

Las labores de búsqueda continuarán mientras las condiciones del clima y del oleaje lo permitan, con la esperanza de obtener resultados en las próximas horas.

