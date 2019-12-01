Recrudece conflicto agrario y regresan bloqueos carreteros en 8 estados México; peligra Noche de Muertos en Michoacán con tres casetas tomadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 22:24:29

Ciudad de México, 30 de octubre de 2025.- En plena antesala del fin de semana más importante para el turismo nacional —la celebración de Noche de Muertos—, el conflicto agrario que atraviesa el país volvió a tensar las carreteras federales. Agricultores y manifestantes retomaron casetas y vialidades estratégicas en diversos estados, mientras la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó afectaciones que se extienden desde Sinaloa hasta el Bajío.

Sin embargo, la situación más contradictoria se vive en Michoacán, donde al menos tres casetas en la autopista de Occidente —Ecuandureo, Panindícuaro y Zinapécuaro— operan en “paso libre sin cobro” debido a la presencia de manifestantes. Esto ocurre apenas horas después de que el Gobierno estatal asegurara que “todas las vías de comunicación se encuentran completamente libres” para recibir a los visitantes.

Casetas tomadas y cierres persistentes

De acuerdo con el reporte actualizado de la SICT, los bloqueos y cierres continúan en múltiples puntos críticos de la red federal, entre ellos:

- Culiacán–Los Mochis, con un bloqueo en ambos sentidos

- Querétaro–Irapuato, con cierres totales y parciales

- México–Querétaro

- Arco Norte, en dos tramos afectados por agricultores

- Mazatlán–Culiacán

- 45D Salamanca–Celaya, con apertura parcial

En Michoacán —un estado que depende fuertemente del turismo en estas fechas— la SICT confirma afectaciones en al menos tres plazas de cobro:

- Ecuandureo (km 360+060)

- Panindícuaro (km 307+273)

- Zinapécuaro (km 202+256)

En todas se permite el tránsito, pero sin cobro, un indicador claro de que hay presencia de grupos inconformes controlando el flujo vehicular.

El contraste con el discurso oficial en Michoacán

Mientras el informe federal advierte sobre bloqueos activos y exhorta a los usuarios a tomar previsiones, el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, afirmó este jueves que “las vías de comunicación en Michoacán se encuentran completamente libres”, asegurando incluso que el estado está preparado para recibir a miles de visitantes sin contratiempos.

El pronunciamiento estatal contrasta de manera frontal con el reporte oficial de la SICT, que confirma que las casetas sí están intervenidas y que el conflicto agrario continúa generando afectaciones. Esto fue confirmado por los agricultores, quienes señalaron que luego de reunirse con autoridades estatales y federales, estas no lograron ofrecer una solución a las demandas de los campesinos.

El discurso del Gobierno de Michoacán ocurre además en un momento crítico: los puntos turísticos como Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Janitzio y la región Lacustre se preparan para recibir una de las mayores afluencias turísticas del año, y cualquier interrupción en carreteras puede provocar retrasos masivos y afectaciones económicas.

Turistas en incertidumbre

La reanudación de las tomas de caseta llega en el peor momento. Hoteles, tours y comercios locales anticipan una derrama económica fundamental para sus comunidades, pero la falta de información clara entre los boletines estatales y los reportes federales genera confusión entre miles de viajeros que ya se dirigen al estado.

La SICT y CAPUFE han solicitado mantenerse informados exclusivamente por sus canales oficiales, donde continúan actualizando cierres, aperturas parciales y presencia de manifestantes.